Aydın'da sokak köpekleri yaşlı bir kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
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Aydın'da sokak köpekleri yaşlı bir kişiyi hastanelik etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşlı bir kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Saldırgan köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi. Yaralanan kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Özsağolu'nun yakınları, sokak köpekleri sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

04.06.2024 08:10
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Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın'da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli'de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören yaşlı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı. Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta köpeklerin yaşlı bir şahıs köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı şahsı saldıran köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.

Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Özsağolu'nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da sokak köpekleri yaşlı bir kişiyi hastanelik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da sokak köpekleri yaşlı bir kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
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