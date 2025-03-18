Aydın\'da Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İzmir Bulvarı Otoban Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir otoyolu istikametine seyir halinde olan G.K. idaresindeki 35 FK 775 plakalı ticari taksi ile Efeler istikametine giden A.K. yönetimindeki 09 Y 3415 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İki kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşak içerisinden dönerek karşıya geçmeye çalışan taksiye otomobilin çarpması yer alıyor. - AYDIN