Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Didim, Efeler, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

12.06.2024 10:13
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce " Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak " suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Didim, Efeler, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML-THKP-C) suçundan 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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