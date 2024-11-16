Aydın\'da Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim, Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 1 DHKP/C, 4 THKP/C olmak üzere 5 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN