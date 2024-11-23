Aydın\'da Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim, Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 DHKP/C, 4 THKP/C olmak üzere 5 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN