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Aydın'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim, Nazilli, Kuyucak, Efeler ve Germencik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör propagandası yapan toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
14.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 12:55
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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda terör propagandası yapan toplam 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Didim, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde terör örgütü MLKP-TKP/ML-DHKP-C propagandası yapmak suçundan 4 şüpheli şahıs, Efeler ve Germencik ilçesinde ise silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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