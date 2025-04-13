Aydın\'da Ticari Araca Çarpan Sürücü Aranıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari araca gece saatlerinde bir araç çarpıp kaçtı. Ticari aracın sahibi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vefat eden babasından yadigar kalan ve kendisi için maddi değerinin yanında manevi değeri oldukça yüksek olan aracına çarpan sürücünün tespit edilmesi için destek isterken, sürücüye de sorumluluk alıp kendisine ulaşması çağrısında bulundu.

Olay, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerindeki spot eşyaların satışının yapıldığı iş yerinin önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde park halinde bulunan 09 N 0006 plakalı ticari araca saat 03.05 sıralarında yolda seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir araç çarparak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen araç sahibi Okan Sel, aracının hasar aldığını ve yola savrulan araç parçalarını fark etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Sel, gece saatlerinde bir aracın kendi aracına çarpması sonucu etrafa saçılan parçaların olduğunu ancak kameranın görüş açısından dolayı marka, model, plaka ve sürücüsünün görülmediğini tespit etti. Sel, güvenlik kamera kaydı ile birlikte karakola gidip aracına çarpan sürücüden şikayetçi oldu.

Baba yadigarı için sosyal medyadan destek istedi

Aracına çarpıp kaçan aracın plakası ve sürücüsünün tespit edilebilmesi için sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak çevre esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen Okan Sel, ticari aracın kendisi için yıllar önce hayatını kaybeden babasından kalan en özel hatıra olduğunu kaydetti. Sel, aracın kazalı fotoğrafı ile birlikte sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dükkanımın önünde çarpıp kaçmışlar. Gören varsa ilgilenirse sevinirim. Gece 03.05'te olmuş. Fakat kameralar plakayı okumuyor" ifadelerine yer verdi.

Kaçan araç sürücüsüne de seslenen Sel, "Yıllar önce vefat eden babamın da ekmek kapısı olan bu aracın değeri benim için çok büyük. Yaşanan olay adı üzerinde 'kaza'. Herkesin her zaman başına gelebilir. Durup iletişim bilgilerini içeren bir not bırakabilir ya da iş yerimin tabelası ve araç üzerindeki telefon numarasından bana ulaşabilirdi. Aracın maddi hasarı bir şekilde telafi olur belki ama çarpıp kaçmasının açıklanabilir bir durumu yok. Karakola giderek şikayetçi oldum. Emniyet ekiplerinin gerekli çalışmaları yaparak olayı kısa sürede aydınlatacağından şüphem yok. O süreç içerisinde de buna gerek kalmadan çarpan kişinin sorumluluk alarak kendiliğinden ortaya çıkmasını ümit ediyorum" diye konuştu. - AYDIN