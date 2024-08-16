Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın\'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücü kurtarıldı.

16.08.2024 11:15
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-İzmir Karayolu Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AZ 025 plakalı otomobil ile 26 AAS 769 plakalı otomobil, kavşağa geldikleri esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yola savrulurken, 09 AZ 025 plakalı otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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