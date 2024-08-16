Aydın\'da trafik kazası: 1 yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-İzmir Karayolu Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AZ 025 plakalı otomobil ile 26 AAS 769 plakalı otomobil, kavşağa geldikleri esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yola savrulurken, 09 AZ 025 plakalı otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN