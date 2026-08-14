Aydın\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç refüje çarparak takla atarken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Işıklı Mahallesi Aydın Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FD 390 plakalı araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolsa savrulan araç refüje çarparak takla attı. Kazada araç içerisindeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımlarıyla araç içerisinde çıkan yararlıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.