Aydın\'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Muğla Karayolu üzerinde Yolboyu Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. (47)idaresindeki 48 D 1995 plakalı otomobil ile Onur Madran (27) Yönetimindeki 09 AOC 122 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Madran yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Madran hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN