Aydın\'da uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini yapan F.D. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan arama esnasında orada bulunan F.D., M.Y., A.İ.Y., G.A., Y.D isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN