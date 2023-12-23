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Aydın'da uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüphelinin evinde yapılan aramada, F.D., M.Y., A.İ.Y., G.A., Y.D. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem
23.12.2023 - 10:08,
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini yapan F.D. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan arama esnasında orada bulunan F.D., M.Y., A.İ.Y., G.A., Y.D isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu kullanan 4 şahsa adli işlem - Son Dakika
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