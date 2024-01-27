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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı
27.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:24
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Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde B.N. ve R.Ş. isimli şüphelileri üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı. Efeler'de de şüpheli hareketler sergileyen 4 şüpheli yakalandı. M.K., Ş.Ç., M.K., B.N., H.T. ve R.Ş. isimli 6 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Efeler, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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