Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Tespit Edildi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde 7 şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan İ.K., A.A., M.D., C.Ç., K.S., A.K. ve M.K. isimli şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliler hakkında adli işlem başlattı. - AYDIN