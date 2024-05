Aydın\'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Aydın'da uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova, Kuyucak, Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda İncirliova ve Söke ilçesinde yakalanan M.Y. ile C.E. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yakalanan M.Y., C.E., A.T., G.K., A.U. ve F.G. isimli toplam 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN