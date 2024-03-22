Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelindeki uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, Didim, Germencik, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada Germencik ve Nazilli ilçesinde F.B., H.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B., H.K., K.Ö., G.A., F.Ş., M.T., U.A. ve Ç.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN