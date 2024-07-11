Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Örgüt Lideri Dahil 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Örgüt Lideri Dahil 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütlü uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik olarak örgüt lideri dahil toplam 7 kişi yakalandı. Operasyon sonucunda 620 gram metamfetamin, 54 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

11.07.2024 10:46
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde örgütlü uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri ile birlikte toplam 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Jandarma KOM Şube Müdürlüğü'nce Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Örgütlü Uyuşturucu Madde Ticareti suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan 4 ayrı ara operasyonda yakalanan 2 suç örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize suç örgütü lideri ve diğer örgüt üyelerinin de yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen ikinci operasyonda da örgüt lideri O.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli şahsa ait 14 ayrı adreste eşzamanlı operasyon yapıldı. Aralarında suç örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şahıs ile birlikte toplam 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 620 gram metamfetamin, 54 gram kubar esrar, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Örgüt Lideri Dahil 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Örgüt Lideri Dahil 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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