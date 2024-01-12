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Aydın'da Viyadük Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Viyadük Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde inşaat halindeki viyadüğün ayak temeline uçan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak bölgede alınmayan önlem ve ihmaller iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Aydın\'da Viyadük Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Tutuklandı
12.01.2024 - 12:46,  Güncelleme: 12:49
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat halindeki viyadüğün ayak temeline uçan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, kaza ile ilgili bölgede alınmayan önlem ve ihmaller iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Kaza, 9 Ocak günü Bozdoğan- Yenipazar Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenipazar'dan Bozdoğan'a doğru seyir halinde olan 35 AS 4500 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Aydın- Denizli otoyol inşaat çalışmasının yapıldığı alanda bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikten, inşaat halindeki viyadük köprüsü ayak temeline uçan otomobil çamura saplandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan İbrahim Yaşar, Sedat Pehlivan ve İsmail Büyükgümüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahısların cansız bedenleri bulundukları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde ise alınmayan önlem ve ihmal iddiaları gündeme geldi. Yapılan araştırmada inşaat alanında görevli trafik sorumlusu ve şantiye şefinin gerekli önlemleri almadığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine trafik sorumlusu D.A.B. ile inşaat şefi O.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Viyadük Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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