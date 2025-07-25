Aydın\'da Yangın Kontrol Altında

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve geniş alana yayılan yangın, Tralleis Antik Kenti ve evlere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi üst kısımlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tralleis Antik Kenti'nin alt kısmında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle birlikte kuru otlar hızlıca tutuşarak alevler geniş alana yayıldı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve orman ekipleri sevk edildi. Alevler ayrıca üst bölümünde bulunan komanda taburundaki ormanlık alanı da tehdit ederken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarına bögedeki vatandaşlar ve askerler de destek verirken, ekiplerin yoğun çabası sonunda yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN