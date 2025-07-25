Aydın\'da Yangın Paniği: Kullanılamaz Hale Gelen Ev

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları panikletirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Cuma Mahallesi 209 sokakta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadının yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler apartmanda bulunan vatandaşları tahliye ederken, uzun uğraşlar sonucunda alevler kontrol altına alındı. Komşuları yangında kullanılamaz hale gelen evin sahibi kadının akli dengesinin yerinde olmadığını ve yangını kendisinin çıkartmış olabileceğini iddia etti. Kadının yangını yara almadan atlatması ise teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN