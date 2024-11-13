Aydın'da Yaşlı Adam Eşi Tarafından Ölü Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Yaşlı Adam Eşi Tarafından Ölü Bulundu

Aydın\'da Yaşlı Adam Eşi Tarafından Ölü Bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 90 yaşındaki Bekir Görmez eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

13.11.2024 16:33
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi 1011 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin giriş katında yaşayan Bekir Görmez (90) isimli şahıs eşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Görmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Görmez'in acı haberini alan eşi yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Soruşturma, 3-sayfa, Efeler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yaşlı Adam Eşi Tarafından Ölü Bulundu - Son Dakika

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