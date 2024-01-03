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Aydın'da Yeni Yıl Denetimleri: 2 Bin 24 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Yıl Denetimleri: 2 Bin 24 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'da yeni yıl öncesi ve sonrasında trafik denetimleri hız kesmeden devam ederken son 5 günde kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 24 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 188 araç da trafikten men edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanımı gibi trafik kurallarına yönelik ihlaller tespit edildi. Denetimlerin aralıksız olarak yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Aydın\'da Yeni Yıl Denetimleri: 2 Bin 24 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
03.01.2024 - 10:46,
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Aydın'da yeni yıl öncesi ve sonrasında trafik denetimleri hız kesmeden devam ederken son 5 günde kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 24 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 188 araç da trafikten men edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni yıl öncesi ve sonrasındaki denetimler aralıksız devam ediyor. Trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarda trafik kültürünün yaygınlaştırılması hedefiyle gerçekleştirilen kontroller kapsamında 29 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 10 bin 192 aracın sorgulaması yapıldı. Kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanımı, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız, emniyet kemeri takmama gibi trafik kurallarına yönelik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 9 adet bozuk veya teknik şartlara aykırı araç kullanmak, 21 adet araçta teknik değişiklik yapılarak kullanmak, 78 adet alkollü olarak araç kullanma ve bin 916 adet diğer maddelerden olmak üzere toplam 2 bin 24 adet araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kontrollerde 188 araç trafikten men edilirken, 78 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Yapılan denetimler sonucunda kural tanımaz sürücülerin yeni yıl faturası ağır olurken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, denetimlerin aralıksız olarak yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yeni Yıl Denetimleri: 2 Bin 24 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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