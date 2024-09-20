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Aydın'da Yol Verme Tartışması

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Aydın'da motosiklet ve kurum aracı sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma yaşandı.

20.09.2024 17:40
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Aydın'da yol verme tartışması kamerada

Trafikte tartışan şahısları mahalleli ayırmaya çalıştı

-Gazeteciye polisten "beni çekme" uyarısı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile aynı yönde ilerleyen resmi bir kuruma ait araçtan inen şahıs arasında yol verme tartışması yaşandı. Kurum aracından inerek motosikletlinin yanına gelen şahsı mahalleli sakinleştirmeye çalıştı. Olay anını görüntülemeye çalışan basın mensubu ise bir polis memuru tarafından "Gazeteci olman umurumda değil, bana gazeteciyim deme! Ben görüntüye girmeyim diye uyarıyorum seni" sözleri ile işini yapması engellendi.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen 06 BOU 066 plakalı resmi kurum aracı içerisindeki şahıs ile 09 ALL 959 plakalı motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Resmi kurum aracının yol istemesi üzerine motosiklet sürücüsü kenara çekildi. Motosikletin yanında duran kurum aracındaki şahıs ile motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Kurum aracından inen şahıs motosiklet sürücüsünün yanına gelirken, olayı gören mahalle sakinleri de tartışmanın büyümemesi için tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli tartışmanın ardından bölgeden ayrılan taraflar, yaklaşık 30 metre sonra yine tartıştı. Bölge esnafı ve mahalle sakinleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemeye çalışırken, olay yerine gelen polis ekipleri olan biteni anlamaya çalışıp, tarafları ayırdı. Resmi kurum aracından inen şahıs ile motosiklet sürücüsü bir birinden şikayetçi oldu.

Polisten gazeteciye gözdağı

Yol verme tartışmasını görüntüleyen bir basın mensubunun ise olay yerindeki bir polis tarafından işini yapması sert bir dille engellenmeye çalışıldı. Polis memuru olay yerini bırakıp basın mensubunun çekim yaptığı yere gelerek, "Gazeteci olman umurumda değil, bana gazeteciyim deme! Ben görüntüye girmeyeyim diye uyarıyorum seni" sözleri ile işini yapması engellendi.

"Tartışma anı güvenlik kamerasına yansıdı"

Trafikte yaşanan tartışmanın başlama anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde her iki şahsın tartışması mahalle sakinlerinin araya girmesi anbean kaydedildi.

Aydın\'da Yol Verme Tartışması
Kaynak: İHA

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