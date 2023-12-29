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Aydın'da Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Sivil Denetim - Son Dakika
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Aydın'da Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Sivil Denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi. Aralık ayında yapılan denetimlerde trafik mevzuatına uymayan sürücülere toplamda 8 bin 837 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın\'da Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Sivil Denetim
29.12.2023 - 09:45,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince köy minibüsleri başta olmak üzere yolcu taşımacılığı yapan taşıtlara Aralık ayında biletli ve sivil kıyafetli olarak binilerek 29 sivil denetim gerçekleştirildi. Denetim sonucunda trafik mevzuatı ve emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, cep telefonu ile konuşan ve hız ihlali yapan 12 sürücüye 8 bin 837 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Sivil Denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Sivil Denetim - Son Dakika
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