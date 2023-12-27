Aydın\'da zeytin hırsızı yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir zeytin bahçesinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi hayvan pazarı mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir zeytin bahçesindeki ağaçlardan toplanan zeytinler kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve inceleme çalışmaları çerçevesinde kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi S.G. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN