Aydın'da Zeytinyağı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Zeytinyağı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Aydın\'da Zeytinyağı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evden 300 litre zeytinyağı çalan şüpheliler, İncirliova'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları zeytinyağının bir kısmını İncirliova'da sattıkları ortaya çıktı.

19.02.2024 22:22  Güncelleme: 22:24
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Aydın'ın Çine ilçesinde bir evden 300 litre zeytinyağı çalan şüpheliler, İncirliova'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesinde R.L. isimli vatandaşın evine giden üç şahıs, yağlı zeytin almak istediklerini söylediler. R.L isimli vatandaşı biri zeytin alma bahanesiyle oyalarken diğer şüpheliler o esnada evde bulunan yaklaşık 300 litre zeytin yağını çaldı. 1300 lira vererek 5 kg yağlı zeytini alan şüpheliler, 34 GDR 663 plakalı araçla olay yerinden ayrıldı. Zeytin satıcısı R.L, eve girdiğinde 6 bidon zeytinyağının olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit edip şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Zeytinyağı hırsızlığı olayına karışan şüpheli araç, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir petrol istasyonunda ele geçirildi. Araçta bulunan D.G(26) ve F.C.K(23) gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan şüpheliler çaldıkları zeytinyağının 110 litresini 23 bin TL'ye İncirliova'da yağ satışı yapan N.A'ya sattığını itiraf etti. Suç eşyasını satın alınması veya kabul edilmesi suçundan N.A'ya işlem yapıldı.

Şüpheliler Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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