Aydın\'da Zirai Alan Yangını: 2 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün çıkan zirai alan yangını ile ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, yangının sulama amacıyla kullanılan jeneratörden çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Kızılcaköy Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın bölgesinde jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yangının sulama amacıyla kurulan jeneratörden çıkan kıvılcım sonucu çıktığı belirlendi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili olarak M.A. ve E.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN