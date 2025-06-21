Aydın\'da Zirai Alanda Çıkan Yangına Yoğun Müdahale

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Savrandere mevkii yakınlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınmakta güçlük yaşanırken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor.

Yangına karadan 15 arazöz, 6 su tankeri ve 5 dozer ile müdahale edilirken, havadan ise 9 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı bölgede aktif olarak görev alıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde yangına müdahale ediyor. - AYDIN