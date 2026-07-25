Aydın-Denizli Karayolu'nda Kaza - Son Dakika
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Aydın-Denizli Karayolu'nda Kaza

Aydın-Denizli Karayolu\'nda Kaza
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Kontrolden çıkan araç su kanalına düştü, sürücü yara almadan kurtuldu.

Aydın- Denizli Karayolu'nda kontrolden çıkan bir araç, yol kenarında bulunan su kanalına düştü.

Kaza, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. yönetimindeki 09 APY 697 plakalı panelvan, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürde bölgeye gelen ekipler trafik güvenliğini sağlarken, sürücü Y.A. şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın-Denizli Karayolu'nda Kaza - Son Dakika

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