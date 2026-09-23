Aydın Didim\'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde dalgıç kıyafetiyle kıyıda ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin Söke'de muhasebeci yardımcılığı yapan, evli ve bir çocuk babası 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu tespit edildi.

BALIKÇILAR FARK ETTİ

Olay, Didim ilçesinin Taşburun mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kıyıda dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden balıkçılar, durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada hayatını kaybeden kişinin Söke'de muhasebeci yardımcılığı yapan 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu tespit edildi. Evli ve bir çocuk babası olan Taşyumru'nun balık tutmak amacıyla denize girdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Savcılık incelemesinin ardından Taşyumru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.