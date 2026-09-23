Aydın Didim\'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu

Aydın Didim'de dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Didim'de dalgıç kıyafetiyle kıyıda bulunan cesedin, Söke'de muhasebe yardımcılığı yapan 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru'ya ait olduğu öğrenildi. Taşyumru'nun balık tutmak için denize girdiği, ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği ve soruşturmanın sürdüğü belirlendi.
Aydın'ın Didim ilçesinde dalgıç kıyafetiyle kıyıda ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin Söke'de muhasebeci yardımcılığı yapan, evli ve bir çocuk babası 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu tespit edildi.
BALIKÇILAR FARK ETTİ
Olay, Didim ilçesinin Taşburun mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kıyıda dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden balıkçılar, durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmada hayatını kaybeden kişinin Söke'de muhasebeci yardımcılığı yapan 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru olduğu tespit edildi. Evli ve bir çocuk babası olan Taşyumru'nun balık tutmak amacıyla denize girdiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Savcılık incelemesinin ardından Taşyumru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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