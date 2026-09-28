Aydın Efeler'de domuz yüzünden manevra yapan araç takla attı, sürücü yara almadı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de domuz yüzünden manevra yapan araç takla attı, sürücü yara almadı

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Aydın Efeler\'de domuz yüzünden manevra yapan araç takla attı, sürücü yara almadı
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Aydın Efeler'de Denizli Karayolu'nda saat 20.30 sıralarında seyreden ticari aracın önüne domuz çıktı, domuza çarpmamak için manevra yapan araç takla attı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kazayı yara almadan atlatırken yol bir süre trafiğe kapatıldı, inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir anda önüne çıkan domuza çarpmamak için manevra yapan ticari araç takla attı, şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Denizli Karayolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 09 U 0606 plakalı ticari aracın sürücüsü B.O. seyir halindeyken, bir anda karşısına domuz çıktı. Domuza çarpmamak için manevra yapan araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, araç içinden kendi imkanları ile çıkan sürücü B.O., şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Aracın çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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