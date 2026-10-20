Aydın Efeler'de iddiaya göre makarna yiyen 8 öğrenciden 3'ü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de iddiaya göre makarna yiyen 8 öğrenciden 3'ü hastaneye kaldırıldı

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Aydın Efeler\'de iddiaya göre makarna yiyen 8 öğrenciden 3\'ü hastaneye kaldırıldı
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Efeler'deki Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre arkadaşının evden getirdiği soslu makarnayı yiyen 8 öğrenciden 3'ü bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıdadan numune alınarak zehirlenme şüphesinin araştırılacağı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir lise öğrencisinin evden getirdiği soslu makarnayı yiyen 8 öğrenciden 3'ü bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, makarnadan numune alınarak inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Olay, Efeler ilçesindeki Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda bulunan 8 öğrenci, iddiaya göre arkadaşlarından birinin evden getirdiği soslu makarnadan yedi. Bir süre sonra öğrencilerden 3'ünde bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin makarnadan dolayı rahatsızlanmış olabileceği değerlendirilirken, zehirlenme şüphesinin araştırılması amacıyla gıdadan numune alınarak laboratuvarda inceleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de iddiaya göre makarna yiyen 8 öğrenciden 3'ü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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