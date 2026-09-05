Aydın Efeler'de merdivenlerden düşen 51 yaşındaki adam yaralandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de merdivenlerden düşen 51 yaşındaki adam yaralandı

Aydın Efeler\'de merdivenlerden düşen 51 yaşındaki adam yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda elektrikçiyi ziyarete giden A.E.Ç. (51), dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın merdivenlerinden düşen 51 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2014 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda çalışan bir elektrikçiye ziyarete gelen A.E.Ç. (51), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Talihsiz adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de merdivenlerden düşen 51 yaşındaki adam yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de merdivenlerden düşen 51 yaşındaki adam yaralandı - Son Dakika
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