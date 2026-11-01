Aydın Efeler\'de polisin durdurduğu araçta 1520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Efeler ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bin 520 paket bandrolsüz sigara ile 221 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.S. ve F.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.