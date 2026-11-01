Aydın Efeler'de polisin durdurduğu araçta 1520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın Efeler'de polisin durdurduğu araçta 1520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

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Aydın Efeler\'de polisin durdurduğu araçta 1520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Efeler ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bin 520 paket bandrolsüz sigara ile 221 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.S. ve F.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kaçakçılıkla Mücadele3. SayfaGüncelEfelerPolisAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de polisin durdurduğu araçta 1520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika
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