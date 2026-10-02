Aydın Efeler'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye yangını söndürdü - Son Dakika
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Aydın Efeler'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

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Aydın Efeler\'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye yangını söndürdü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Sürücünün araçtan inmesi ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın panikletirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi aracı metal yığını olmaktan kurtardı.

Olay, Köprülü Mahallesi 1610 Sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 20 PC 229 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yangın çıktı. Motordan yükselen dumanları fark eden sürücü otomobili durdurup araçtan indi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile araçtaki yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaİtfaiyeOlaylarGüncelEfelerAydınSon Dakika

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