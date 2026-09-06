Aydın Efeler'de silahlı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de silahlı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı

Aydın Efeler\'de silahlı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde F.G. ile E.İ. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.İ., tabancayla F.G.'yi bacaklarından vurarak motosikletle kaçtı. Yaralı F.G. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi; polis E.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde Cezaevi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.G. ile E.İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. E.İ. belindeki tabancayı çıkartarak F.G.'ye doğrulttu. F.G.'yi bacaklarından yaralayan E.İ. motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri E.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Polis, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de silahlı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı - Son Dakika

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