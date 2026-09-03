Aydın Efeler'de yanık kokusu paniği elektrikli su ısıtıcısı kablosundan çıktı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de yanık kokusu paniği elektrikli su ısıtıcısı kablosundan çıktı

Aydın Efeler\'de yanık kokusu paniği elektrikli su ısıtıcısı kablosundan çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan yayılan yanık kokusu ve duman, sakinlerin panik yaşamasına neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kokunun elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanmasından kaynaklandığını tespit ederken, polis güvenlik incelemeleri tamamladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmandan gelen yanık kokusu apartman sakinlerini panikletirken, hızla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan incelemede kokunun elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanması sebebiyle geldiği tespit edildi.

Yangın, Hasanefendi Mahallesi Enstitü Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın havalandırma boşluğundan yoğun bir şekilde yanık kokusu ve duman geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada kokunun elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanmasından dolayı meydana geldiği tespit edildi. Gerekli güvenlik incelemelerinin tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri de derin bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Efeler, Polis, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de yanık kokusu paniği elektrikli su ısıtıcısı kablosundan çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de yanık kokusu paniği elektrikli su ısıtıcısı kablosundan çıktı - Son Dakika
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