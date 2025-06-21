Aydın Efeler'deki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Aydın Efeler ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere mevkiinde tarım arazisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Yangın, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmaları karadan ve havadan yoğun şekilde devam ediyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, Gönüllüler müdahale ediyor. Yangına Kızılay ve sağlık ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katkıda bulunuyor. Yangın nedeniyle bölgedeki bir mahalle, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Havadan ve karadan sürdürülen müdahale, akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının görevini yer ekiplerine devretmesiyle sadece karadan devam ediyor. Yangının tarım alanından geniş bir ormanlık bölgeye yayılması nedeniyle, ekipler alevlere karşı büyük bir mücadele veriyor.

Efeler ilçesindeki orman yangını Drone kamerası ile görüntülenirken, yanan sahanın geniş bir alana yayıldığı görüldü.