Aydın Germencik\'te güvenli kullanım şartlarını karşılamayan asansörler mühürlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde eksiklikleri tespit edilen ve kırmızı etiket alan asansörler, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Germencik Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve asansör kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen asansör kontrollerinde, teknik eksiklikleri bulunan ve bakımları yetersiz olduğu için kırmızı etiket verilen asansörler hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda Germencik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, güvenli kullanım şartlarını karşılamayan asansörlerde mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gerekli güvenlik şartlarını sağlamayan asansörlerin kullanımına izin verilmedi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "İlçemiz genelinde yapılan asansör kontrollerinde eksiklikleri tespit edilen, bakımları yetersiz bulunan ve kırmızı etiket alan asansörlere yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz mühürleme işlemleri gerçekleştirmiştir. Hemşehrilerimizin can güvenliğini korumak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerimizi sürdürecek, güvenli ve sağlıklı yaşam alanları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.