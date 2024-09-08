Aydın\'da Trafik Denetimi ve Bilgilendirme

3.Sayfa

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Efeler, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde motosiklet, motorlu ve elektrikli bisiklet sürücü ve yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Efeler, Buharkent ve Kuyucak İlçelerinde trafik yoğunluğu bulunan mahallelerde gerçekleştirilen trafik denetiminde 88 sürücü ve yolcuya 'Kaskımla Güvendeyim' projesi kapsamında bilgilendirmelerde bulunup denetim gerçekleştirdi. Ekipler; motosiklet, motorlu ve elektrikli bisiklet kullanımı ile ilgili koruma başlığı ve gözlüğü takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları ve hız kuralları konularında sürücü ve yolculara bilgililer aktararak sorularını cevapladı. - AYDIN