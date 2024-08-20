Aydın'ın İncirliova ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin su tankerleriyle anında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

20.08.2024 15:40  Güncelleme: 15:42
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin dolu halde beklettikleri su tankerleri ile alevlere anında müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karabağlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. Vatandaşlar dolu halde hazır beklettikleri su tankerleriyle alevlere hızla müdahale etti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın İncirliova ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı - Son Dakika

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