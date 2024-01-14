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Aydın Köşk ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Aydın Köşk ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

Aydın Köşk ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
14.01.2024 - 11:02,
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Köşk ilçesi Altıeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim Sokak üzerinde bulunan M.E.A.'ya ait bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası sonunda yangın söndürülürken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Köşk ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika


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