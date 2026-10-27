Aydın Kuşadası\'nda kaybolan 4 kişilik yabancı aileyi jandarma gece sağ olarak buldu

Aydın Kuşadası'nda kaybolan 4 kişilik yabancı aileyi jandarma gece sağ olarak bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otelde konaklayan 2'si çocuk 4 kişilik yabancı uyruklu aile, ormanlık alanda yönünü kaybetti. 112'ye yapılan bildirim üzerine sevk edilen 12 jandarma personeli, aileyi gece saatlerinde Otomatik Tepe mevkisinde sağlıklı buldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geziye çıukan ve ormanlık arazide kaybolan 4 kişilik yabancı uyruklu aile jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
25 Ekim 2026 tarihinde Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelde konaklayan, 2'si çocuk 4 kişilik yabancı uyruklu aile, doğa gezisi amacıyla girdikleri ormanlık alanda havanın kararmasıyla yönlerini kaybetti. Geri dönemeyen ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye 3 asayiş timinden oluşan toplam 12 jandarma personeli sevk edildi. Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucunda aile, gece saatlerinde ormanlık alan içerisindeki Otomatik Tepe mevkisinde sağlıklı olarak bulundu.
Kaynak: İHA
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