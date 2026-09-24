Aydın Kuşadası'nda oteldeki maaş eylemi, yaklaşık 400 müşterinin tahliyesine neden oldu - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda oteldeki maaş eylemi, yaklaşık 400 müşterinin tahliyesine neden oldu

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Aydın Kuşadası\'nda oteldeki maaş eylemi, yaklaşık 400 müşterinin tahliyesine neden oldu
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Aydın Kuşadası'ndaki Ladonia Hotel Adakule'de çalışanlar, iddiaya göre aylardır ödenmeyen maaşları için eylem yaptı. Otelde mahsur kalan yaklaşık 400 müşteri, polis müdahalesi sonrası bölgedeki diğer otellere transfer edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren beş yıldızlı Ladonia Hotel Adakule'de, iddiaya göre aylardır maaşlarını alamayan çalışanlar eylem başlattı. Alacaklarının ödenmediğini belirten otel personelinin protestosu üzerine tesiste ulaşım ve çıkışlar durdurulurken, yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, maaş haklarını talep eden çalışanların protestosu sırasında otelde konaklayan yaklaşık 400 müşteri içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen emniyet güçlerinin müdahalesinin ardından, içerideki tatilcilerin mağduriyet yaşamaması adına tahliye işlemleri başlatıldı. Otel müşterileri, acenteler ve yetkililer aracılığıyla bölgedeki diğer otellere transfer edildi.

Eylem alanında çalışanlar adına yapılan açıklamada, krizin sadece Kuşadası ile sınırlı olmadığı belirtildi. İşçi temsilcileri, otel grubunun Bodrum'daki iki tesisinde de benzer şekilde çalışanların maaş ve mesai alacaklarının biriktiğini ileri sürdü. Pazartesi günü itibarıyla sezonun kapanacağını belirten çalışanlar, yönetimin kendilerine verdiği sözü tutmayarak müşterileri erken saatte tahliye etmeye başladığını ve eylemi boşa çıkarmayı hedeflediğini iddia etti. Şirket yönetiminin "konkordato sürecinde olunduğu" ve "ekonomik zorluklar yaşandığı" yönündeki gerekçelerini kabul etmeyen çalışanlar, haklarını alana kadar otelden ayrılmayacaklarını beyan etti.

Eyleme destek veren işçi temsilcileri ise "Acentelerden aylar öncesinden paralar alındı, işçilerin alacak tutarları belliydi. Bu işletmeler milyarlarca lira kar ederken, bugün yaşanan zararı çalışanların sırtına yükleyemez. İşi bırakan ve hakkını arayan arkadaşlarımızın hukuki tüm meşru haklarının arkasındayız. Dayanışmamız sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda oteldeki maaş eylemi, yaklaşık 400 müşterinin tahliyesine neden oldu - Son Dakika
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