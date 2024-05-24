Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı - Son Dakika
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Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

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Aydın'ın merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan suç örgütü çökertildi. 38 şüpheli gözaltına alındı. Suç gelirlerini kripto varlığa dönüştürerek aklamaya çalışmışlar.

24.05.2024 13:00
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Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

1 milyar 49 milyonluk işlem hacmine ulaşan suç örgütü çökertildi

Suç gelirlerini, kripto varlığa dönüştürerek aklamaya çalışmışlar

AYDIN - Aydın'ın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelileri tespit edildi.

"38 şüpheli gözaltına alındı"

Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

"Sahte web sitesi tasarlamışlar"

Organize Suç Örgütü üyelerinin, interaktif ürün satışı yapılabilen platformları ve bunlara ait kabul görmüş güvenli ödeme panellerini klonlayarak, benzer arayüz ve bağlantı adresleri ile gerçeğine benzer çok sayıda sahte web sitesi tasarladıkları öğrenildi.

"Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık"

Örgütün sosyal medya platformları üzerinde yayınladıkları sponsorlu reklamlar ile ağlarına düşürdükleri mağdurları, tasarladıkları sahte web sitelerine yönlendirerek, kendilerini asker, polis, kamu görevlisi gibi tanıtıp güven kazanarak, araç yedek parçası, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli bisiklet, maç bileti, klima, çeşitli ev eşyası ve benzeri ürün satışı vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.

"Suç gelirlerini kripto varlıklara çevirmişler"

Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edilen şüphelilerin haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

"1 milyar 49 milyonluk işlem hacmi"

Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analizi ile izini kaybettirmeyi amaçladıkları suç örgütüne ait gizli kripto cüzdanları deşifre edilirken, yurtiçi/yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu işlem hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı - Son Dakika

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