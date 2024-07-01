Aydın merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Aydın merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli dört ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri kişileri dolandırarak haksız kazanç elde eden, 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL'lik işlem hacmine ulaşan, suç gelirlerini kripto para borsalarında aklamaya çalışan suç örgütüne Jandarma darbe vurdu. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

01.07.2024 18:51
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Aydın merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek aklamaya çalışmışlar

9 milyarlık işlem hacmine ulaşmışlar

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli dört ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri kişileri dolandırarak haksız kazanç elde eden, 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL'lik işlem hacmine ulaşan, suç gelirlerini kripto para borsalarında aklamaya çalışan suç örgütüne Jandarma darbe vurdu. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

"Mağdurları sosyal medya üzerinden ağlarına düşürmüşler"

Suç örgütünün çok sayıda arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve sahte sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, Web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ağlarına, düşürdükleri mağdurlarla öncelikle normal sohbet edip güven kazanarak mağdurların kişisel verilerini ve fotoğraflarını ele geçirdikleri tespit edildi.

"Şantaj yaparak uzlaşma bedeli talep etmişler"

Örgütün ele geçirmiş oldukları mağdurlara ait kişisel verileri kullanarak oluşturdukları sahte dava, uzlaşma ve icra evraklarını, avukat kimlik fotoğraflarıyla birlikte mağdurlara gönderip şantaj yaparak uzlaşma bedeli, avukatlık bedeli, dava kapama bedeli adı altında defaten ödeme aldıkları belirlendi.

"Suç gelirlerini kripto para borsalarında aklamaya çalışmışlar"

Örgüt üyelerinin mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edildi.

"9 milyar 411 milyonluk para trafiği"

Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analizi ile izini kaybettirmeyi amaçladıkları suç örgütüne ait gizli kripto cüzdanları deşifre edildi. Yurtiçi ve yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi.

"Şüpheliler adliyeye sevk edildi"

Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen 11 şüpheliye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 56 mağdur tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla Aydın/Nazilli merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır olmak üzere 4 ilde eş zamanlı icra edilen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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