İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü köprü altında devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

30.01.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü köprü altında devrildi.

MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı.

4 ÖLÜ, 19 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Pamukkale, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Gündem, Polis, Aydın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fedai Koçak:
    servisleri kontrol edilmiyor kontrolsüz hız ve sollama yapıyorlar çoğunluğu çok hızlı ve bu servis nasıl kaza yaptı araştırılsın 5 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Al İşte Alın Yazısı Bu Olsa Gerek Allah rahmet eylesin 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:37:49. #1.12#
SON DAKİKA: İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.