Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Aydın\'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, O. B. idaresindeki bir kamyonet ile E. T. idaresindeki bir araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.08.2024 23:15
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Aydın-Söke karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O. B. idaresindeki 09 S 5251 plakalı kamyonet kavşak içerisine sola dönüş yaptığı esnada Söke istikametine sol şeritte seyreden E. T. idaresindeki 20 B 5390 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 B 5390 plakalı araç yolda ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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