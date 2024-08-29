Aydın\'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Aydın-Söke karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O. B. idaresindeki 09 S 5251 plakalı kamyonet kavşak içerisine sola dönüş yaptığı esnada Söke istikametine sol şeritte seyreden E. T. idaresindeki 20 B 5390 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 B 5390 plakalı araç yolda ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN