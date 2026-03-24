16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 16 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Kamran Kocaman, evinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olay, ailesinin genci yatağında hareketsiz halde bulmasıyla ortaya çıktı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kamran Kocaman’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu 9-A sınıfı öğrencimiz Kamran Kocaman’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.