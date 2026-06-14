Şehit polis memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit polis memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı
14.06.2026 20:39  Güncelleme: 20:41
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Muğla'da gittiği ihbarda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen ve daha 17 gün önce ikinci kez baba olan Aydın'ın İncirliova nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da gittiği ihbarda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen ve daha 17 gün önce ikinci kez baba olan Aydın'ın İncirliova nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan KADES ihbarı üzerine gittiği olay yerinde şüpheli astsubay G.Y.'nin ateş açması sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın naaşı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan uğurlama töreninin ardından kendisi gibi polis olan Özlem Baş'ın talebi üzerine Denizli'ye getirildi.

Aslen Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Sınırteke Mahallesi'nden olan Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, konvoy eşliğinde Pamukkale ilçesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi. Şehidin naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazına müteakip düzenlenen resmi törenin ardından Denizli Merkez Asri Mezarlık Polis Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

2 çocuk babası olan ve daha 17 gün önce 'Poyraz' ismini verdiği ikinci çocuğunu kucağına alan Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın eşi Özlem Baş, babası Bilal ve annesi Saniye Baş ile kızı Ayseren tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ümit Bozdağ, Vali Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, milletvekilleri, ilçe kaymakamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şehit polis memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit polis memuru Tayfun Baş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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