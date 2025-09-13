Ayı Lokantada Servis Bekledi - Son Dakika
Ayı Lokantada Servis Bekledi

Ayı Lokantada Servis Bekledi
13.09.2025 17:27
Kızılcahamam'daki lokantaya giren ayı, masasıda oturarak servis bekledi ve artıkları yedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir lokantaya giren ayı masaya oturarak servis beklerken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı her an karşınıza çıkabiliyor. Başta soyu tükenmekte olan Kara Akbabalara ev sahipliği yapan Milli Park'ta geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının çeşitli örnekleri hayatlarını sürdürüyor.

LOKANTAYA OTURDU, SERVİS BEKLEDİ

Soğuk Milli Parkı'nda sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülmekte. Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun örneği oldu. Lokantada bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi. Masadaki artıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.

Kaynak: İHA

